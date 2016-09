Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für MTU nach Infoveranstaltungen in Zürich und Genf auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für den Triebwerkshersteller dürften sich ab 2018 die Investitionen in das neue GTF-Triebwerk auszahlen, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Montag. Die Bestellungen seien höher als erwartet, nun müsse MTU die Produktion hochfahren./ck

ISIN: DE000A0D9PT0