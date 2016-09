Tagesausblick für 20.9.: DAX vor Fed-Entscheidung freundlich.

Richard Pfadenhauer,

Der Auftakt in die neue Woche verlief zwar freundlich aber schwerfällig. Die Marktteilnehmer warten auf die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Morgen startet die 2-tägige Sitzung. Große Sprünge sind somit morgen nicht zu erwarten.

Bei den Einzelwerten lohnt unter anderem der Blick auf Covestro, SAP und Südzucker.

Unternehmen im Fokus

Morgen wird der Deutsche Post-Konkurrent Fedex Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Zahlen könnten möglicherweise auch die Aktie der Bonner bewegen. In den zurückliegenden Tagen hat sich das Papier im Bereich von EUR 27 stabilisiert, aber es fehlt noch der Schwung nach oben.

Wichtige Termine

USA - Start der 2-tägigen Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed

Chartsignale

Die einstige Kunststofftochter von Bayer, Covestro, ist seit rund einem Jahr an der Börse und die Entwicklung kann sich sehen lassen. Nach dem jüngsten Rücksetzer schob sich die Aktie heute über die Widerstandsmarke von EUR 45. Drägerwerk pendelt nun schon den dritten Tag in Folge in einer engen Range um EUR 62,80. Kommt nun der Rebound oder der Absturz? ElringKlinger deutet einen Rebound an. Die Unterstützung bei EUR 15 scheint aktuell zu halten. SAP testet bei EUR 79 den Ausbruch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend. Viele Bullen werden warten bis der Ausbruch geglückt ist. Südzucker bekam von positiven Analystenkommentaren Impulse nach oben. Im Bereich von EUR 25 zeigen sich allerdings noch harte Widerstände aus dem Jahr 2013. Werden sie überwunden, ist der Weg aus technischer Sicht frei bis EUR 33,80

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 10.370/10.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.100/10.270 Punkte

Der DAX® kann einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder gut machen und testet den Ausbruch über die 38,2%-Retracementlinie. Gelingt es dem DAX®, sich oberhalb von 10.370 Punkten (38,2%-Retracementlinie) zu stabilisieren ist eine weitere Erholung bis 10.450 und im weiteren Verlauf bis 10.520 Punkte möglich. Übermorgen fällt die Zinsentscheidung der Fed. Viele Anleger werden sich im Vorfeld der Entscheidung zurückhalten. Am Mittwoch sollten sich die Anleger hingegen auf eine deutliche Bewegung nach oben oder unten einstellen. Sackt der Index unter 10.270 Punkte nimmt der Index Kurs auf 10.100 Punkte

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2016 - 19.09.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2011 - 16.09.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

