100 prozentiger dezenter Schutz vor Webcam-Spionage bei Smartphones undTablet-PCs(press1) - 19. September 2016 - CAMSTICKER für Webcam-Linsen schützenbesonders effektiv und unauffällig vor digitaler Überwachung undWirtschaftsspionageWermelskirchen, 19. September 2016 - Smartphones und Tablet-PCs sind kaumnoch aus dem modernen Leben wegzudenken: Im Restaurant, im Zug oder U-Bahnen und sogar beim Schlafen ist der digitale Zwilling immergriffbereit. So ungemein praktisch und verführerisch Handys, Tablets,Laptops, internetfähige Flachbildfernseher und die neuesten Spielekonsolenauch sind - die gesamte digitale Computerfamilie birgt auch ein großesGefahrenpotential in sich. Denn bei jedem der genannten Geräte ist eineMinikamera fest mit eingebaut, die jederzeit unbemerkt mittelsSchadsoftware angezapft werden kann.Die jüngsten NSA-Spionageskandale und zahlreiche Medienberichte beweisen:Wer über die technischen Möglichkeiten verfügt, kann sich ungefragtenZugang verschaffen zu Webcams moderner PC-Geräte die einen Zugriff aufsInternet erlauben. Selbst das FBI hat jüngst den Hinweis gegeben,Miniwebcams besser abzukleben.Mit dem Camsticker hat Marco Theißen eine praktische und kostengünstigeMöglichkeit zum Schutz gegen Webcam-Spionage entwickeltDen gut haftenden Aufkleber für die Webcam gibt es seit Mitte 2013 inverschiedenen Farben und Größen, passend zum jeweiligen Gerät. Ob alsVorsichtsmaßnahme beim Surfen der eigenen Kinder im Netz, als dezente undunauffällige Lösung bei mitgeführten Handys und Tablets oder auch alsSchutz für den internetfähigen Flachbildfernseher - mit dem Camstickerkann ein unerwünschter Zugriff auf die Kamera verhindert werden. "Diestandardmäßig eingebaute Kamera in internetfähigen Geräten lässt sichnicht einfach ausschalten - also hilft es nur sie zu verkleben, um sich zuschützen", beschreibt Marco Theißen das Prinzip der praktischen Einmal-Sticker für die Webcam. Mehr Informationen zu den Webcam-Stickern unter:http://www.camsticker.de.Diese Sicherheitslücke ist auch im öffentlichen Leben und in Unternehmennicht zu unterschätzenDie schützenden Webcam Sticker erschweren auch die Wirtschaftsspionage inUnternehmen. Durch die Webcamlinse der aufgestellten Laptops und Monitorekann sich jeder, der es darauf anlegt, ungehindert und unbemerkt imInneren der Büros umschauen, um beispielsweise wichtige Produktionsdatenauszuspionieren. Darüber hinaus bietet der CAMSTICKER eine einfacheLösung, um die Handykameras von Besuchern deutlich sichtbar abzudecken undsomit Film- und Fotoaufnahmen zu unterbinden. Hierfür werden besondersauffällige XXL-CAMSTICKER in diversen Farbkombinationen angeboten. Auch inöffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise in Museen und Saunabädern,bei verschiedensten Präsentationen, auf Ausstellungen oder Messegeländenist der CAMSTICKER eine immer griffbereite und einfache Option, umunerwünschte Aufnahmen von mitgeführten Handys und Tablets zu stoppen.Video CAMSTICKER(R):https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded=soKqGJMJyWkCAMSTICKERMarco TheißenHilfringhauser Str. 5442929 WermelskirchenHandy: 01525-3469989Email: mailto:info@camsticker.deWeb: http://www.camsticker.deFacebook: http://www.facebook.com/camsticker.de?fref=tsDie Idee von Marco Theißen, die Anfang 2013 zur Entwicklung desCamstickers führte, war aus der eigenen Unzufriedenheit über provisorischeBehelfsmittel geboren. Der Grundgedanke war dabei, einen dezenten,unauffälligen und gut haftenden Aufkleber für Webcamlinsen zu entwerfen.Der Camsticker hat eine ganz besondere Form, die das Wiederablösenerleichtert und durch die spezielle Hochglanzfolie auf einem Handygehäusefast nicht zu erkennen ist. Mittlerweile gibt es den Camsticker auchfarbig und in verschiedenen Größen, um in öffentlichen Gebäuden wiebeispielsweise Museen oder Saunabädern die Handykameras von Besucherndeutlich sichtbar abzudecken und somit Film- und Fotoaufnahmen zuunterbinden.Die praktischen Aufkleberfolien sind zu bestellen unter:http://www.camsticker.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1474296476.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Die unauffälligen Camsticker schützen 100 Prozentig vor Webcamspionage(jpg, 23 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2016 10:55 ET (14:55 GMT)