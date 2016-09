Düsseldorf (ots) - Der Markt für Wirtschaftsprüfungsleistungen ist von einer zunehmend hohen Wettbewerbsintensität und einem anhaltenden Preisdruck geprägt. Dennoch geht nahezu jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von einer Umsatzsteigerung in den kommenden Jahren aus. Fraglich ist wie dieses Wachstum realisiert werden soll. Insbesondere im Mittelstand stagniert der Markt und ist weitestgehend intransparent.



Genau hier setzt www.wer-prueft-wen.de an und schafft mit der größten Datenbank für den Wirtschaftsprüfungsmarkt in Deutschland die notwendige Transparenz. Als absolutes Novum wird in nur wenigen Schritten sichtbar, welcher Abschlussprüfer welches Mandat betreut und - sofern ausgewiesen - wieviel für die Leistung berechnet wurde. Fragen wie, ob und zu wem die Mandanten wechseln, nach wieviel Jahren der Wechsel vorgenommen wird und ob damit eine Auswirkung auf das Honorar einhergeht, werden ebenfalls beantwortet. Hierdurch wird eine bislang für unmöglich gehaltene Markttransparenz mit völlig neuen Möglichkeiten im Marketing und Vertrieb geschaffen.



Darüber hinaus verändert sich die Dynamik zwischen Abschlussprüfer und Mandant. Insbesondere bei der erstmaligen Prüfung oder der Rotation des Abschlussprüfers erhält die Unternehmensleitung mehr Verhandlungsmacht. Mithilfe von www.wer-prueft-wen.de können im Fall eines Wechsels die Branchenschwerpunkte und die Honorarhöhe durch einen Vergleich besser eingeschätzt und somit der Verhandlungsspielraum ausgenutzt werden.



Die Datenbasis wird daher eine massive Veränderung im Wirtschaftsprüfungsmarkt herbeiführen und bietet gleichzeitig einen Mehrwert für alle Marktteilnehmer. Noch nie zuvor wurde eine Multimilliardenbranche vollständig transparent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jeder Wirtschaftsprüfer kann sowohl die Mandate der Konkurrenz, als auch die Höhe des vereinnahmten Honorars sehen. Zudem kann das geprüfte Unternehmen die Angemessenheit des Honorars in ihrer Branche verifizieren. Dabei ist nicht Preisdumping das Ziel, sondern eine leistungsgerechte Preisfindung der Dienstleistung Abschlussprüfung.



