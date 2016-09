Um 5: DAX mit Plus zum Wochenstart - Zurückhaltung bleibt angesagt

Nur 12 Prozent der Profis an der Terminbörse gehen von einer Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch aus. Aber weit mehr werden es sein, die zumindest nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, sollte die Mehrheit in diesem Fall nicht Recht behalten.

Größere Engagements sind deshalb auch heute am deutschen Aktienmarkt ausgeblieben. Aber immerhin, der Verkaufsdruck aus der vergangenen Woche hat nachgelassen. Am Ende konnte der Deutsche Aktienindex sein Plus mit in den Feierabend nehmen. Davon war am Freitag und dem schwachen Verfall zum September-Termin nicht unbedingt auszugehen.

