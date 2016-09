Vorstellung leichter Stahlfelgen von Gianetti Ruote für Nutzfahrzeughersteller und Nachrüstanwendungen

Accuride/Gianetti Halle 13, Stand F18; Pressegespräch 22. September, 13.45 bis 14.15 Uhr

Accuride Corporation (NYSE: ACW), ein führender Zulieferer von Komponenten für die europäische und nordamerikanische Nutzfahrzeugindustrie, wird auf der IAA 2016 in Hannover vom 22. bis 29. September verschiedene Aluminiumfelgen von Accuride und Stahlfelgen von Gianetti Ruote für die europäische Nutzfahrzeugindustrie vorstellen. Accuride nimmt zum ersten Mal an der IAA teil, der 66. Ausgabe der weltweit führenden internationalen Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität.

President und CEO Rick Dauch von Accuride wird am 22. September von 13.45 bis 14.15 Uhr am Messestand des Unternehmens, F18 in Halle 13, ein Gespräch mit der Fachpresse führen. Er wird die jüngsten Technologieentwicklungen von Gianetti Ruote sowie das Produktangebot und die Expansionspläne von Accuride für den europäischen Markt erörtern.

Die Mehrheitsbeteiligung von Accuride seit 2015 am italienischen Stahlfelgenhersteller Gianetti Ruote S.r.l. etablierte das Unternehmen als nationalen Zulieferer von Stahlfelgen für die europäische Nutzfahrfahrzeugindustrie. Die IAA 2016 bietet Accuride erstmals ein Podium, um den europäischen Kunden die jüngsten Stahlfelgenlösungen von Gianetti Ruote und die Aluminiumfelgen von Accuride für den europäischen Markt vorzuführen. Accuride wird eine neue Stahlfelge der Größe 22,5 x 9,00 von Gianetti Ruote mit einem Gewicht von nur 34,2 Kilogramm vorstellen und die breiten, schlauchartigen und leichten Stahlfelgenlösungen von Gianetti präsentieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen die sehr leichte Konzeptstahlfelge von Gianetti für Hersteller und Nachrüstanwendungen ausstellen, die darauf ausgerichtet ist, das Fahrzeuggewicht und die Emissionen zu senken und die Kraftstoffeffizienz und Nutzlast zu steigern. Accuride wird seine in Nordamerika für Europa hergestellten hochwertigen Aluminiumfelgen vorführen, darunter die Felgen Accu-Lite®, Accu-Flange® und Accu-Armor® in den Größen von 19,5 x 7,5 bis 22,5 x 11,75.

Über die Accuride Corporation

Die Accuride Corporation ist ein führender Anbieter von Komponenten für die nordamerikanische und europäische Nutzfahrzeugindustrie und hat ihren Sitz in Evansville im US-Bundesstaat Indiana. Die Produkte des Unternehmens umfassen Felgen für Nutzfahrzeuge und Rad-End-Komponenten und Baugruppen. Die Produkte des Unternehmens werden unter seinen Markennamen geführt, darunter Accuride®, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite® und Gianetti Ruote™. Die Stammaktien von Accuride werden an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol ACW gehandelt. Weitere Information finden Sie unter www.AccurideCorp.com

Über Gianetti Ruote S.r.l.

Gianetti Ruote mit Sitz in Ceriano Laghetto in der Nähe von Mailand (Italien) ist ein führender Hersteller von Stahlfelgen für die europäische Nutzfahrzeugindustrie. Gianetti behauptet seit mehr als 130 Jahren seine Technologie- und Innovationsführerschaft. Gegründet in den 1880er Jahren, ist Gianetti Ruote heute eine Sparte des Geschäftsbereichs Accuride Wheels der Accuride Corporation, die 2015 eine Mehrheitsbeteiligung an Gianetti von der CLN Group aus Italien erworben hatte. Gianetti stellt hochwertige Stahlfelgen mit einem Durchmesser von 16? bis 24? für Lastwagen, Busse und Anhänger her. Als führender OEM-Zulieferer baut das Unternehmen seine Präsenz innerhalb der europäischen Nutzfahrzeugindustrie unter Anhängerherstellern und Reifen- und Felgenhändlern im Nachrüstgeschäft aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gianettiruote.com

