Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Runletter #9, Editorial Paul Gerstgraser (Runplugged / wikifolio) Ich meine: Für mich ist das mehr als nur ein Handshake mit Paul Gerstgraser . Jeder, der mich kennt, weiss, wie sehr ich Aufholjagden in der Loipe liebe. Und Paul hat das Zeug dazu, im Weltcup der Nordischen Kombinierer die Benchmark in der Spur zu werden. In den Sommer-GPs war er das schon. Irgendwie ein Jugendtraum von mir, so einen Burschen mal sponsern zu dürfen und ihm die Daumen zu drücken. Und ein klasser Kumpel ist er auch schon geworden. Heute das Editorial zum unserem Runletter #9 geschrieben. http://www.runplugged.com/newsletter/preview/1518 - Paul: "Um bei Runplugged auch ein bisschen Winterstimmung reinzubringen, werde ich in den...

