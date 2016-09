Liebe Leser ,

des einen Freud ist des anderen Leid. Das zumindest könnte manch einer denken, der derzeit den Kurs der Comemrzbank verfolgt. Während die Deutsche Bank geplagt von Rechtsstreitigkeiten am Freitag ins Bodenlose stürzte, kann die Commerzbank ihren Wachstumskurs langsam aber sicher fortsetzen. Zwar geriet auch sie in der vergangenen Woche unter Druck, konnte sich davon bis heute aber fast vollständig erholen. Am Montagmorgen gehört das Papier mit einem Plus von 1,06 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...