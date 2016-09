Liebe Leser,

am Montagmorgen setzt die Deutsche Bank ihre Talfahrt fort. In der vergangenen Woche schockte eine Forderung von 14 Milliarden Dollar der amerikanischen Behörden die Märkte. In der Folge verlor Deutschlands größte Bank bisher schon mehr als 10 Prozent an Wert. Dabei zog die Aktie auch den gesamten Leitindex in die Tiefe. Der DAX konnte sich aber wieder etwas erholen und startet mit einem leichten Plus in die neue Woche.

Noch ist die Strafe noch nicht in trockenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...