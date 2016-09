Kopftuchträgerinnen werden seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Das berichtet "Bild" (Dienstag) mit Verweis auf eine Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit.

Kopftuchträgerinnen müssen demnach mehr als viermal so viele Bewerbungen schreiben, um die gleiche Zahl an Einladungen zu Vorstellungsgesprächen zu erhalten. Die Forscher hatten fast 1.500 fiktive Bewerbungen an in Deutschland ausgeschriebene Stellen verschickt. Dabei hatten sie identische Schul- und Bildungswege mit Fotos von Bewerberinnen mit und ohne Kopftuch und mit deutschen und türkischen Namen kombiniert.