Die Situation auf den griechischen Ägäis-Inseln verschlechtert sich. In dem überfüllten Flüchtlingslager "Moria" auf der Insel Lesbos ist nun die Lage eskaliert. Tausende flüchteten, nachdem ein Feuer ausgebrochen war.

Tausende Flüchtlinge sind am Montagabend nach dem Ausbruch eines Feuers aus dem Auffanglager "Moria" der griechischen Insel Lesbos geflohen. Zur Ursache der Flammen kursierten zunächst unterschiedliche Angaben. Erst hieß es, Krawalle zwischen den Bewohnern des Lagers hätten zur Eskalation geführt.

Am späten Montagabend berichteten griechische Medien dann, im sogenannten Hotspot seien Gerüchte über die drohende Abschiebung von Migranten in die Türkei kursiert, weshalb es zu Aufständen und Brandstiftung gekommen sei. Es habe keine Verletzten gegeben.

Bereits tagsüber hätten die Menschen gegen die vermeintlich drohenden Abschiebungen protestiert, am Nachmittag sei dann an verschiedenen Stellen inner- und auch außerhalb des Lagers ...

