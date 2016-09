Hazera und HM Clause werden wieder die jährlichen Internationalen Tage der Offenen Tür in den Niederlanden organisieren. Die Veranstaltung wird in der 39. Woche, von Dienstag, den 27., bis Donnerstag, den 29. September 2016, in Warmenhuizen (Nord-Holland, Niederlande), täglich von 9-17 Uhr stattfinden, wobei verschiedene Erträge präsentiert werden. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...