Erstmals nach zehn Jahren ist eine Delegation des Internationalen Währungsfonds nach Argentinien gereist. Im Fokus: die Staatsfinanzen und der Neuaufbau der Beziehungen mit dem südamerikanischen Land.

Nach zehn Jahren Eiszeit ist erstmals wieder eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Argentinien, um die Staatsfinanzen unter die Lupe zu nehmen. "Wir bauen die Beziehungen zu Argentinien wieder neu auf", betonte am Montag der Chef der Mission, der Italiener Roberto Cardarelli in Buenos Aires.

Auf dem Programm stehen unter anderem Treffen mit Regierungs- und Wirtschaftsvertretern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...