Seit dem Jahr 2000 sind nicht mehr so viele Menschen in Rente gegangen, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen. Ein Medienbericht, der sich auf die Deutsche Rentenversicherung bezieht, nennt vor allem zwei Gründe.

Noch nie sind in Deutschland seit dem Jahr 2000 so viele Arbeitnehmer ohne Abschläge in den Ruhestand gegangen wie im Vorjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...