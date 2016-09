Lieber Leser,

neben der VW-Aktie hat auch die Deutsche Bank Aktie als Schwergewicht den DAX-Index in der vergangenen Woche nach unten gedrückt. Die hohe Forderung des US-Justizministeriums sehen Anleger mit Argusaugen. Denn 14 Mrd. Euro, sind nicht mal annähernd so viel wie die Deutsche Bank in diesem Jahr für alle Rechtsstreitigkeiten zurückstellte. Die Rückstellungen betragen aktuell lediglich 5,5 Mrd. Euro.

Derweil hatte man sich bei der Deutschen Bank vehement gegen die Forderung, ...

