Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Evonik mit "Outperform" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Evonik sei unter den europäischen Konsumchemiewerten das letzte werthaltige Schnäppchen, schrieben die Analysten in einer am Montagabend veröffentlichten Branchenstudie. Anleger sollten die Aktie kaufen, weil sie schlichtweg zu preiswert sei. Insgesamt sind die Experten für den europäischen Konsumchemie-Sektor sehr optimistisch./ajx/jha/

ISIN: DE000EVNK013