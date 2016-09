Die Privatbank Berenberg hat SAP mit Blick auf eine hauseigene Investorenkonferenz in München auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe sich bei der Veranstaltung auf seine mittelfristigen Wachstumsfaktoren fokussiert, schrieb Analyst Gal Munda in einer Studie vom Dienstag. Das Unternehmens-Informationssystem ERP werde gerade neu aufgelegt und sei der wichtigste Geschäftstreiber. Dazu sei die schnelle Datenbank Hana, die das Produkt Business Suite ablöse, das am schnellsten angenommene Produkt in der Unternehmensgeschichte./gl/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2016-09-20/09:51

ISIN: DE0007164600