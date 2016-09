Die Deutsche Bank hat HeidelbergCement von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 86 Euro gesenkt. Nach einem harten Jahr 2016 dürften die Handelsvolumina im weltweiten Zementgeschäft in den kommenden zwei Jahren wieder steigen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Branchenstudie vom Dienstag. Nach einem Zwölfmonatshoch der Aktie erscheine bei HeidelbergCement das erwartete solide US-Wachstum aber großteils eingepreist. Dazu könnten die Risiken für die Margen in Indonesien und die Integration des übernommenen Konkurrenten Italcementi stärker in den Fokus rücken./gl/fbr

ISIN: DE0006047004