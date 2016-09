SMT Scharf schließt Kooperationsvertrag mit Mühlhäuser

20.09.2016 10:07

Hamm, 20. September 2016 - Die SMT Scharf GmbH, Hamm, hundertprozentige Tochtergesellschaft der SMT Scharf AG ("SMT Scharf", WKN 575198, ISIN DE0005751986) hat heute einen Kooperationsvertrag mit der Mühlhäuser GmbH, Freienbach, Schweiz ("Mühlhäuser"), abgeschlossen. Dem Vertragsabschluss gingen Verhandlungen seit Anfang April 2016 voraus.

SMT Scharf beabsichtigt, im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens das weitere Geschäftsfeld "Tunnellogistik" über die Kernpositionierung im Bergbau hinaus zu erschließen. Kern der strategischen Partnerschaft ist der exklusive Vertrieb einer gemeinsam entwickelten Logistiklösung für weltweite Tunnelanwendungen durch Mühlhäuser. Vertraglich vereinbarte Leistungen von SMT Scharf bestehen vor allem aus der Lieferung wesentlicher Elemente der Transportausrüstungen sowie deren Weiterentwicklung. Mühlhäuser übernimmt die Ergänzung der Angebote mit tunnelspezifischen Logistiklösungen sowie die Akquise potenzieller Kunden, den Vertrieb sowie alle Vertragsverhandlungen mit Endabnehmern. Ein erster Kundenauftrag über ein komplettes Logistiksystem mit Antriebsfahrzeugen, Lösungen für Materialhandling sowie die zugehörigen Schienensysteme und Services wird zeitnah erwartet.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sechs Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

