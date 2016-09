TomaGold Corporation meldete gestern die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für ein Übernahme von oder eine ähnliche Transaktion mit Red Metal Resources Ltd. Demnach plant Toma Gold die Übernahme sämtlicher ausgegebener und ausstehender Stammaktien von Red Metal.



Das Unternehmen schlägt vor, 3.250.000 CAD in bar zu zahlen, Red Metals Verbindlichkeiten von bis zu 500.000 CAD in bar zu begleichen und für den verbleibenden Restbetrag Stammaktien des Aktienkapitals von TomaGold auszugeben.



Die drei Projekte von Red Metal sind Farellon, Perth und Mateo in Chile. Das Unternehmen besitzt diese Projekte bereits bzw. hält die Option, 100% daran zu erwerben.



