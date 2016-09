HANNOVER/SALZGITTER (dpa-AFX) - Die ersten Züge mit emissionsfreiem Wasserstoff-Antrieb sollen ab Ende 2017 Orte in Niedersachsen und Bremen verbinden. Die mit Brennstoffzellen ausgerüsteten Züge des Bahntechnik-Konzerns Alstom seien damit die ersten weltweit, teilte das niedersächsische Verkehrsministerium am Dienstag mit. "Diese Züge stellen auf bisher nicht elektrifizierten Strecken eine emissionsfreie und nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Diesellok dar", erklärte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD).

Im Norden sollen zunächst zwei Fahrzeuge zwischen Cuxhaven und Bremerhaven sowie Buxtehude und Bremerhaven in den Probebetrieb starten. Angetrieben werden die Züge durch Wasserstoff-Brennzellen, die chemische in elektrische Energie umwandeln. Prototypen des Zugs sind noch bis Freitag auf der Bahntechnik-Messe Innotrans in Berlin zu sehen./kri/DP/she

