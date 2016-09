FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.09.2016 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS PETRA DIAMONDS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - JEFFERIES RAISES ZOOPLA PROPERTY PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 580 (605) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 139 (137) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 490 (435) PENCE - UBS CUTS BOVIS HOMES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 910 (800) PENCE - UBS CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 200 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3000 (2450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 730 (620) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CAPCON HLDGS PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 580 (485) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3200 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 750 (660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 650 (625) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1210 (1110) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2150 (2050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 500 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 500 (460) PENCE - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 175 (143) PENCE - 'BUY'



