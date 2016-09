Wien (pts012/20.09.2016/11:00) - Anlässlich der Premiere des Films "Snowden" ruft die Datenschutz-Suchmaschine StartPage.com https://www.startpage.com das StartPage Discussion Board ins Leben. Im Anschluss an die Wien-Premiere diskutieren renommierte Vertreter aus Datenschutz und Politik relevante Themen rund um den Film. "Snowden" geht diese Woche in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start und trägt jetzt schon dazu bei, dass die öffentliche Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf Datenschutz gelenkt wird. Die Rahmenveranstaltungen zu den Premieren stehen somit ganz im Zeichen von Privatsphäre im Internet. Wien war und ist nach wie vor Dreh- und Angelpunkt internationaler Spionage. Laut Verfassungsschutzbericht 2015 ist Wien für ausländische Nachrichtendienste ein unverändert attraktives Operationsgebiet. Abgesehen von einer großen Dichte ausländischer Botschaften und den Sitzen von UNA, OPEC und OSZE ist auch die Gesetzeslage für die hohe Spionagedichte in Wien mitverantwortlich: Nachrichtendienstliche Tätigkeiten sind erlaubt, solange sie nicht zum Nachteil der Republik Österreich geschehen. Für die Datenschutz-Suchmaschine StartPage.com ein guter Grund, dass neu gegründete StartPage Discussion Board ausgerechnet in Wien aus der Taufe zu heben. Am 20.9. 2016 wird im Anschluss an die "Snowden"-Premiere im Wiener Artis Kino eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde den dringlichsten Fragen auf den Grund gehen, die sich aus dem Film und dem StartPage-Clip ergeben, der im Rahmen der Veranstaltung erstmals dem deutschsprachigen Publikum präsentiert wird. Nach einer Eröffnungsrede von Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments diskutieren unter der Leitung von Dr. Wolfgang Prentner, Mitglied der Plattform Digitales Österreich im Bundeskanzleramt und stellvertretendem Vorsitzenden der Bundesfachgruppe für IT der Bundeskammer Arch+Ing Peter Schaar von der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, Mag. Ewald Scheucher von der AK Vorrat, Dr. Hans G. Zeger von der Arge Daten, Abg.z.NR Harry Buchmayr (SPÖ), Matthias Strolz (NEOS) und Jörg Bauer, Pressesprecher von StartPage.com. Erwartet werden auch VertreterInnen der EU Kommission und des EU Parlamentes. In der Schweiz findet die Premiere im Rahmen des bekannten Zurich Film Festival unter Anwesenheit des Regisseurs Oliver Stone statt. Auch hier präsentiert StartPage den eigens produzierten Clip und steht allen Anwesenden für Fragen zu Privatsphäre im Internet zur Verfügung. "Der Film 'Snowden' eignet sich hervorragend, um die Menschen für die Machenschaften der Geheimdienste und Regierungsbehörden zu sensibilisieren", sagt Jörg Bauer, Sprecher von StartPage.com und Initiator des StartPage Discussion Board. Bauer weiter: "Um die Aufmerksamkeit möglichst vieler Menschen auf dieses wichtige Thema zu lenken, verlosen wir über unseren StartPage-Blog https://www.startpage.com/blog-de/ Kinotickets für 'Snowden'. Im Gegensatz zu anderen Verlosungen steht dieses Gewinnspiel ganz im Zeichen der Privatsphäre und des Datenschutzes. Prämiert werden jene Einsendungen, die sich auf kreative Art und Weise mit Anonymität auseinandersetzen. StartPage.com wird unter keinen Umständen Userdaten sammeln, speichern oder verwerten." (Ende) Aussender: Surfboard Holding B.V. Startpage.com Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: 0043 (0) 664 411 50 93 E-Mail: bauer@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20160920012

