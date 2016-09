Stammzellforschung ist zu einem unverzichtbaren Teil der Krebsforschung geworden. Aus Stammzellen gezüchtete Organoide sollen in Zukunft als Mini-Organe dienen, an denen Mediziner Krebstherapien testen.

Die Stammzellforschung wird auch für Krebsforscher immer wichtiger. Die Mediziner erhoffen sich neue Erkenntnisse zur Entstehung von Tumoren und neue Lösungsansätze für deren Heilung. "Stammzellen und Krebs" ist darum das zentrale Thema beim Internationalen Heinrich Behr Symposium in Heidelberg.

"Wir verwenden die Stammzellen, um mehr über den Tumor und seine Metastasen herauszufinden und neue Therapien zu entwickeln, die ihn gezielt vernichten", sagt einer der Gastgeber des Symposiums, Andreas Trumpp vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Das DKFZ richtet die Konferenz alle zwei Jahre aus.

"Ein Tumor entsteht, wenn sich in einer Zelle viele verschiedene Genveränderungen anhäufen, sogenannte Mutationen", erläutert Trumpp. Kürzlich sei nachgewiesen worden, dass die erste Mutation oft in Stammzellen auftrete. "Der Ursprung von Krebs liegt damit oft in unseren Stammzellen." Die Krebsforschung versuche, Möglichkeiten zu finden, nicht nur den vollausgewachsenen Tumor zu zerstören, sondern auch Zellen, die bereits diese ersten Mutationen aufwiesen.

Forscher können auch immer mehr sagen über den Aufbau von Tumoren. "Der Tumor ist hierarchisch organisiert", erläutert Trumpp. "Ganz oben sitzt die Krebsstammzelle, die viele nachfolgende, weniger aggressive Krebszellen produziert." Das Tückische daran sei, dass diese Krebsstammzellen sehr viel resistenter sind gegen Chemotherapien und andere Behandlungen. "Während man den Großteil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...