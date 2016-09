Die Deutsche Bank hat Hella vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Autozulieferers dürfte mit Blick auf die Produktion für den europäischen Markt mit einem starken Juni und Schwächephasen im Juli und August gemischt verlaufen sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Dienstag. Die zuvor starke Wachstumsdynamik dürfte folglich nicht andauern, weshalb er seine Prognosen angepasst habe. Zugleich verschob Rokossa sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft, arbeitete aber einen Abschlag ein. Unter dem Strich änderte sich nichts am Kursziel./ck/gl

ISIN: DE000A13SX22