Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Vonovia von 35 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen Monaten hätten negative Renditen für Bundesanleihen die Anlegernachfrage nach deutschen Immobilienaktien weiter angeheizt, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Der Immobiliensektor profitiere von einem Mietwachstum zwischen 3 und 3,5 Prozent, geringen Finanzierungskosten, einem knappen Angebot und schnell steigenden Immobilienpreisen. Er hob in seinem Bewertungsmodell die Gewinnschätzungen an./ag/gl

ISIN: DE000A1ML7J1