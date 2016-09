Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktie der CA Immo von 20,1 auf 20,5 nach oben revidiert. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau errechnet sich daraus ein deutliches Aufwärtspotenzial, ihre Empfehlung "buy" haben die RCB-Analysten daher gleichzeitig bestätigt. An der Wiener Börse notierten CA Immo am Dienstag gegen 12.45 Uhr mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 17,425 Euro.

Vor dem Hintergrund des am Montag gemeldeten Zukaufs der CA Immo in Budapest hat der RCB-Experte Christian Bader in seiner aktuellen Analyse auch die Ergebnisprognosen für die CA Immo erhöht. Unterm Strich erwarten die RCB-Experten für das laufende Geschäftsjahr 2016 des Immobilienkonzerns einen Gewinn von 2,10 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 1,69 (2017) und 1,79 (2018) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,60 (2016), 0,65 (2017) und 0,70 (2018) Euro je Aktie erwartet.

Der CA Immo hat am Montag wie berichtet den Kauf eines 70.400 Quadratmeter großen Bürokomplexes in Budapest für 175 Mio. Euro gemeldet. Verkäufer der Millennium Towers am Donauufer sind TriGranit und eine Tochtergesellschaft von Heitman LLC. Das Closing der Transaktion wird für die nächsten Wochen erwartet, teilte die CA Immo mit.

