Spiegellose Digitalkamera YI M1 für Profifotos und Freigeben wie mit dem Smartphone

Photokina 2016 YI Technology, ein führender internationaler Anbieter moderner, intelligenter Bildgebungstechnologien, hat heute die spiegellose Digitalkamera YI M1 vorgestellt, die erste Kamera des Unternehmens auf professionellem Niveau. Die YI M1 ist eine spiegellose Kamera mit austauschbarer Linse, die über Bluetooth®-Konnektivität und ein einfaches App-Interface verfügt und damit die Leistung und die Funktionen einer professionellen Kamera sowie die Einfachheit und Konnektivität eines Smartphones bietet. YI wird das YI M1 auf der Photokina 2016 vom 20. bis 25. September im rheinischen Köln (Deutschland) präsentieren.

The YI M1 Mirrorless Digital Camera, launching soon, is the world's most connected mirrorless camera. (Photo: Business Wire)

"Mit der Einführung der YI M1 möchten wir dem Fotografieren mit professioneller Qualität durch Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit für den Durchschnittsnutzer oder Amateurfotografen neuen Schwung geben", sagte Sean Da, CEO und Mitgründer von YI Technology. "Unser Auftrag besteht darin, Profis ebenso wie Anfängern Spitzentechnologien in einfacher, benutzerfreundlicher Form zugänglich zu machen. Die YI M1 ist hier keine Ausnahme."

Atemberaubende Bild- und Videoqualität

Die YI M1 bietet ultimative Bild- und Videoqualität; sie erfasst Standbilder mit 20 Megapixeln und atemberaubende 4K-Videos mit 30 Frames pro Sekunde. Sie verfügt über den neuesten SONY IMX269 Image Sensor, unterstützt ISO bis zu 25.600 sowie Videos mit 2000 Megapixeln und Wide Dynamic Range. Die beiden Linsenoptionen sind F3.5-5.6 mit 12-40 mm und F1.8 mit 42,5 mm. Zur YI M1 gehört außerdem ein MFT-Montagesystem, das mit mehr als 50 austauschbaren Linsen kompatibel ist.

Einfaches, benutzerfreundliches Design

Inspiriert von der Einfachheit von Smartphones bedeutet das einfache, aber durchdachte Design der YI M1, dass Fotografen jedes Niveaus vom Anfänger bis zum Profi atemberaubende Videos und Bilder aufnehmen können. Die Kamera verfügt über einen 3-Zoll-LCD-Touchscreen, ein intuitives Design und umfassende Steuermöglichkeiten. Das leichte und kompakte Design bedeutet, dass sich der Benutzer statt auf schwere Ausrüstung mehr aufs Knipsen konzentrieren kann. Mit der Funktion "Master Guide" in der mitgelieferten YI M1 App können die Benutzer auf Fotovorlagen, Gestaltungshinweise und schrittweise Anleitungen zugreifen, um wie Profis zu knipsen.

Leichtes Freigeben und einfache Konnektivität

Über eingebaute WiFi- und Bluetooth-Technologie haben die Benutzer die Möglichkeit, eine nahtlose Verbindung mit einem Smartphone herzustellen, um Aufnahmen schnell für soziale Netzwerke freizugeben.

Preise und Verfügbarkeit

Die spiegellose Kamera YI M1 wird bald in zwei Farben erhältlich sein: Ice Silver und Storm Black. Preise und Verfügbarkeit in den USA und Europa werden demnächst auf YITechnology.com bekannt gegeben.

Wenn Sie sich die YI M1 auf der Photokina 2016 in Köln (Deutschland) persönlich ansehen möchten, besuchen Sie YI Technology an Stand A-032 in Halle 09.1.

Über YI Technology

YI Technology ist ein führender internationaler Anbieter moderner, intelligenter Bildgebungstechnologien, Produkte, Services und Plattformen. Das Entwicklerteam des Unternehmens besteht aus branchenführenden Fachleuten aus den USA, China, Japan, Israel und Europa mit insgesamt mehreren Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Bildgebungstechnologie, Algorithmen, Datenanalysen, Cloud-Computing und mobile Anwendungen. YI engagiert sich für die Nutzung innovativer Technologien, um das tägliche Leben sicherer, reichhaltiger und unterhaltsamer zu machen.

YI ist der Ansicht, dass die allerbesten Bildgebungs- und Sensortechnologien benutzerfreundlich und für jeden zugänglich sein sollten. Mit seiner Leidenschaft, seiner harten Arbeit und seiner Verpflichtung zur Verbindung qualitativ hochwertigster Technologielösungen mit hoher Wertigkeit möchte YI Millionen von Anwendern aller Altersstufen aus jedem Teil der Welt zu entspanntem Arbeiten verhelfen und bessere Verbindungen zwischen Familien, Freunden und Gemeinwesen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.yitechnology.com.

