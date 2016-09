DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.140,60 +0,36% +7,41% Euro-Stoxx-50 2.978,64 +0,35% -8,84% Stoxx-50 2.845,80 +0,33% -8,21% DAX 10.442,43 +0,66% -2,80% FTSE 6.856,72 +0,63% +9,84% CAC 4.410,42 +0,37% -4,89% Nikkei-225 16.492,15 -0,16% -13,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,08 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,98 43,30 -0,7% -0,32 +0,3% Brent/ICE 45,63 45,95 -0,7% -0,32 +5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,91 1.312,20 +0,2% +2,71 +24,0% Silber (Spot) 19,20 19,16 +0,2% +0,04 +38,9% Platin (Spot) 1.028,15 1.022,20 +0,6% +5,95 +15,3% Kupfer-Future 2,16 2,15 +0,2% +0,01 +0,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag ein etwas festerer Start ab. Einen Tag vor den Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank dürften sich die Kursbewegungen aber in Grenzen halten. Unter den Einzelwerten an den US-Börsen springen Community Health Care Systems vorbörslich um über 8 Prozent nach oben. Der angeschlagene Klinikbetreiber stellt sich selbst zum Verkauf. Für Chesapeake Energy geht es um 4,5 Prozent nach unten. Investor Carl Icahn hat am Vortag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass er die Hälfte seiner Chesapeake-Aktien verkauft hat.

Gar nicht gut kommt auch die Nachricht an, dass Seaworld Entertainment seinen Aktionären die Dividende streicht. Die Aktie fällt um 6,3 Prozent. Zufrieden scheinen die Anleger dagegen mit den Quartalszahlen des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Lennar, dessen Aktie um 2,8 Prozent vorrückt. Fedex-Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt, könnten aber davon profitieren, dass der Logistikdienstleister im kommenden Jahr die Gebühren erhöhen will.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen herrscht am Dienstag eine abwartende Haltung. Die Investoren halten sich vor den Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank am Mittwoch zurück. Gebremst werden die Märkte von schwächeren Bankenaktien. Unter diesen leidet vor allem wieder der italienische Markt mit dem hohen Kapitalisierungsbedarf vieler Instiute. Die meisten Bankenwerte im italienischen MIB-Index verlieren zwischen 2 und 4 Prozent, wobei Monte dei Paschi mit 5,4 Prozent Minus wieder einmal das Schlusslicht bilden. Aber auch sonst sind die Bankentitel schwach: Deutsche Bank leiden mit einem Minus von 2 Prozent nach wie vor unter der Schadensersatzforderung aus den USA über 14 Milliarden Dollar und Commerzbank geben um 0,9 Prozent nach. Der Bankenindex in der europäischen Stoxx-Welt verliert 0,6 Prozent. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen bewegen sich weiter in der Nähe der Null-Prozentmarke. Auch an den Devisenmärkten ist das Geschäft vor den beiden Zentralbanksitzungen ruhig. Auf der Gewinnerseite im DAX stechen Bayer mit plus 1,7 Prozent heraus. Der Konzern rechnet für die kommenden Jahre in allen Geschäftsbereichen mit wachsenden Umsätzen und Gewinnen. Knapp dahinter folgen Adidas mit einem Plus von 1,6 Prozent. Allerdings hatte die Aktie am Montag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Auf der anderen Seite fallen Eon um 1,3 Prozent zurück. Seit der Abspaltung von Uniper steht der Kurs latent unter Druck, auch weil Marktteilnehmer mit einer weiteren Abschreibungen auf den Wert der verbleibenden Uniper-Anteile in der Eon-Bilanz rechnen. Am Wiener Aktienmarkt fällt der Kurs von Lenzing um 6,2 Prozent auf 99,04 Euro. Der Mehrheitseigentümer des österreichischen Faserherstellers hat einen kleinen Teil seiner Beteiligung verkauft, zu 97 Euro je Aktie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1178 +0,01% 1,1176 1,1181 +2,9% EUR/JPY 113,8692 +0,14% 113,7136 113,83 -23,7% EUR/CHF 1,0930 -0,24% 1,0956 1,0955 +0,5% EUR/GBP 0,8622 +0,55% 0,8571 1,1680 +17,1% USD/JPY 101,87 +0,12% 101,75 101,79 -13,2% GBP/USD 1,2963 -0,60% 1,3042 1,3059 -12,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kurz vor den Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank ist das Geschäft an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag ausgedünnt. Die meisten Indizes pendelten in recht engen Spannen um die Schlussstände des Vortages. Auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten blickten die Anleger auf die Zinsentscheidungen am Mittwoch und agierten entsprechend zurückhaltend. Am Devisenmarkt geriet der Dollar leicht unter Druck. Der Euro stieg zeitweise wieder über 1,12 Dollar. Am Ölmarkt ließ die Dynamik nach dem volatilen Handel zu Wochenbeginn deutlich nach. Die Preise für WTI und Brent gaben ihre Vortagesgewinne fast vollständig wieder ab. In Australien lief der Handel nach den technischen Problemen am Vortag wieder in geregelten Bahnen. Gestützt wurde das Sentiment vor allem durch Aufschläge bei Minenwerten. Für Rio Tinto ging es um 1,6 Prozent nach oben und BHP Billiton gewannen 2,3 Prozent. Ein Bericht über eine womöglich drohende Insolvenz des Airbag-Herstellers Takata hat die Aktie des japanischen Konzerns um 11,6 Prozent nach unten geschickt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass potenzielle Kaufinteressenten mit einer Insolvenz des Zulieferers liebäugeln würden, um auf diesem Wege die Schulden und Haftungsansprüche zu deckeln. Die Takata-Aktie hat seit Anfang 2014 bereits 87 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Dem Airbag-Hersteller drohen milliardenschwere Entschädigungsforderungen der betroffenen Kunden.

CREDIT

Etwas weiter präsentieren sich die Risikoprämien auf Kreditversicherungen (Credit Default Swaps; CDS) gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen am Dienstag. Vor allem der Sektor der europäischen Finanzwerte wird vor den wichtigen Zinsentscheidungen der Notenbanken am Mittwoch etwas weiter gestellt. Von der US-Notenbank wie der Bank of Japan wird im Konsens erwartet, dass die jeweilige Geldpolitik bestätigt wird.

Spannend könnte es dennoch werden: Die US-Notenbank veröffentlicht ihre Zinsprognose, während die Bank of Japan eine umfassende Bewertung ihrer Geldpolitik veröffentlichen wird. Daneben fragen sich Marktteilnehmer, ob die Fiskalpolitik stärker für Wachstumsimpulse herangezogen wird. Das könnte die Stimmung für Anleihen insgesamt belasten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer setzt sich neue mittelfristige Wachstumsziele

Vor der Milliardenübernahme des US-Konzerns Monsanto stellt Bayer für die kommenden Jahre in allen Geschäftsbereichen Umsatz- und Ergebniswachstum in Aussicht. "Für die mittelfristige Entwicklung von Bayer sind wir optimistisch und haben uns entsprechend ambitionierte Ziele gesetzt", sagte Vorstandsvorsitzender Werner Baumann.

Deutsche Bank verbrieft Kreditrisiken von weniger als 5,5 Mrd USD - Kreise

Die Deutsche Bank will in diesem Jahr in einem geringeren Umfang Kreditrisiken verbriefen als die im Vorjahr platzierten 5,5 Milliarden Dollar. Das verlautete aus informierten Kreisen. Das Programm laufe seit acht Jahren und sei unabhängig von aktuellen Ereignissen, sagte die Person.

Lufthansa und Air China besiegeln Zusammenarbeit offiziell

Lufthansa und Air China wollen künftig noch enger zusammen arbeiten. Zwei Jahre nach einer entsprechenden Absichtserklärung wurde die Gründung eines Joint Ventures vereinbart. In der Praxis bedeutet das eine erhebliche Ausweitung der Code-Share-Verbindungen, bei denen ein Partner Flüge auch unter der Flugnummer des anderen anbietet.

Glaxosmithkline ernennt Emma Walmsley zum CEO

Der Pharmakonzern Glaxosmithkline hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Andrew Witty gefunden. Emma Walmsley, die derzeit das Consumer-Geschäft des Konzerns verantwortet, wird kommendes Jahr die Position von Witty übernehmen. Bereits zum Jahresstart 2017 werde Walmsley Mitglied des Boards, per April übernehme sie den Chefposten.

Intel findet in Bob Swan neuen Finanzchef

Der US-Chipkonzern hat einen neuen Finanzchef gefunden. Der 53-jährige Bob Swan wechsle von der US-Beteiligungsgesellschaft General Atlantic zu Intel, teilte der Konzern am Montagabend mit und beendete damit monatelange Spekulationen um die Nachfolge von Stacy Smith.

Logistikkonzern Fedex dreht an der Preisschraube

Der US-Kurier- und Logistikkonzern Fedex dreht an der Preisschraube. Im nächsten Jahr werden die Versandgebühren erhöht, wie Fedex mitteilte. Die Preise in der Sparte Express Luftfracht legen demnach durchschnittlich um 3,9 Prozent zu. Mit den Plänen folgt Fedex dem großen Wettbewerber United Parcel Service (UPS).

Gewerkschaft ringt General Motors in Kanada Zugeständnisse ab

September 20, 2016 06:52 ET (10:52 GMT)

Der drohende Streik beim US-Autohersteller GM in Kanada ist vom Tisch. Die Gewerkschaft Unifor hat mit GM eine vorläufige Einigung für einen neuen Vier-Jahres-Vertrag erzielt. Gewerkschaftspräsident Jerry Dias sagte, GM habe sich dazu verpflichtet, "hunderte von Millionen US-Dollar" zu investieren und damit ein Werk in der Provinz Ontario über die mögliche Schließung 2019 hinaus weiter zu betreiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

