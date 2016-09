Alle 35 Millionen Grundstücke in Deutschland könnten in den kommenden Jahren neu bewertet werden. Das gilt auch für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Die Länder fordern eine Reform der Grundsteuer.

Nach jahrelangem Streit wagen sich die Bundesländer mit einer Neubewertung der rund 35 Millionen Grundstücke in Deutschland an die Reform der antiquierten Grundsteuer. Der Bundesrat will am Freitag zwei von Hessen und Niedersachsen erarbeitete Gesetzentwürfe verabschieden, mit denen die Steuer mit einem Aufkommen von 13 Milliarden Euro im Jahr auf eine neue rechtsichere Basis gestellt werden soll.

Dies ist dringend notwendig, denn die für die Steuerberechnung entscheidenden Daten für die Wertermittlung stammen in Westen aus dem Jahr 1964 und im Osten sogar von 1935.

"Der Staat verlangt von seinen Bürgerinnen und Bürgern Steuern und berechnet diese anhand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...