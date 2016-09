Klare Worte in der Integrationsdebatte: Der Innenminister fordert von Migranten mehr Anstrengung. Aus Träumen von einem besseren Leben könnten sich keine Ansprüche ableiten, sagt de Maizière in einer Grundsatzrede.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) fordert von Migranten und Religionsgemeinschaften mehr Einsatz bei der Integration. Statt über die Instrumente müsse stärker über die Ziele von Integration gesprochen werden, sagte de Maizière am Dienstag in einer Grundsatzrede in Berlin. Nicht jeder Migrant, der eine Arbeitsstelle habe, etwas Deutsch spreche und nicht straffällig sei, sei auch gut integriert. Viele von ihnen hielten sich weiter in ihrer eigenen Gemeinschaft auf. Das Ziel müsse sein, dass sich die Menschen für die Gesellschaft verantwortlich und sich zugehörig fühlten.

Auch werde Integration "ohne Neugier, Realismus und Geduld" nicht funktionieren, sagte de Maizière auf einem Zukunftskongress für Migration & Integration in Berlin. Die Migranten müssten neugierig sein und neugierig ...

