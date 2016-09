Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Aurubis von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alon Olsha passte seine Kursziele in einer Studie zur Bergbaubranche vom Dienstag an die jüngsten Entwicklungen der Rohstoffpreise an. Seine Favoriten sind aber Rio Tinto, BHP Billiton und South32./ag/das

ISIN: DE0006766504