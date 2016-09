LONDON (dpa-AFX Broker) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Zalando mit "Outperform" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei unter den Online-Modehändlern die Nummer eins in Europa, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Dienstag. Der Plattformservice für andere Anbieter biete zusätzliches Margen- und Renditepotenzial./ag/gl

ISIN DE000ZAL1111

