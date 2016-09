Hamburg (ots) - Playmate und ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Sarah Nowak (25) ist glücklich mit ihrem Freund, Personal Trainer Dominic Harrison (25), und hat eine Top-Figur. Doch mit welch drastischen Mitteln er sie zu ihrer Traumfigur getriezt hat und dass das oft zu Streit führt, verrät sie jetzt exklusiv in der aktuellen Closer (EVT 21.09.). Obwohl das Paar in den sozialen Netzwerken so harmonisch wirkt, verrät Sarah Nowak, dass sie sich oft streiten und zwar meist über das Thema Essen. "Er kontrolliert mich in dem, was ich esse. Er achtet mir zuliebe sehr auf meine Ernährung - und das recht rigoros. Er will nicht, dass ich zu dick werde und mich dann unwohl fühle."



Dafür greift ihr Freund jedoch zu drastischen Mitteln. So erzählt die Blondine: "Wenn ich mir am späten Abend noch eine Pizza in den Ofen schiebe und kurz weggehe, macht er in der Zwischenzeit einfach den Ofen aus und packt die Pizza wieder in die Tiefkühltruhe." Doch anscheinend lässt sie sich diese Kontrolle ganz freiwillig gefallen und hat ihn sogar darum gebeten, auf ihre Figur zu achten, weil sie früher ein "Dickerchen" war. "Ich war diejenige, die ihn gebeten hat, etwas mehr auf mich und meinen Körper zu achten. Dass er meine Bitte so streng verfolgt, hätte ich mir aber nicht erträumt."



Sarah hat in einem Jahr Beziehung bereits sieben Kilo abgenommen. Dominic betont, dass er seine Freundin nur ihr zuliebe kontrolliere: "Sarah isst gern, aber noch viel lieber hat sie einen Top-Körper, mit dem sie sich wohlfühlt. Ich liebe sie, egal, wie viel sie auf die Waage bringt. Ich will nur, dass sie happy ist." Und auch Sarah kann anscheinend über die Kontrollsucht ihres Liebsten hinwegsehen: "Abgesehen von dieser blöden Ernährungs-Sache sind wir echt glücklich miteinander. Ich bin mir auch sicher, dass das so bleibt, und weiß, dass er nur mein Bestes will..."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 39/2016, EVT: 21.09.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Natja Rieber T +49 40 30 19 10 34 natja.rieber@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup