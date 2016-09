Frechen (ots) -



Zum aktuellen Start des neuen Kindergartenjahres informiert der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) Eltern und andere Interessierte über die Meilensteine der kindlichen Sprachentwicklung.



Unter dem Titel "Wie spricht mein Kind?" wird in einem achtseitigen Flyer aufgezeigt, über welche kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten Babys und Kleinkinder bis zum Alter von vier Jahren üblicherweise verfügen.



Die Informationen gliedern sich in sechs Altersabschnitte und geben auch Hinweise darauf, wie Eltern die Sprachentwicklung ihres Kindes unterstützen können und wann sie sich von Fachleuten beraten lassen sollten.



Der Flyer steht als pdf-Download auf der dbl-Website kostenlos zur Verfügung oder kann als Druck gegen eine geringe Gebühr bestellt werden: http://dbl-ev.de/wiesprichtmeinkind.html (am Seitenende). Er ist auch in türkischer und russischer Sprache erhältlich.



