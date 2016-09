Lieber Leser,

die Wirecard Aktie gehörte in der vergangenen Woche zu den Gewinnern und führte kurzzeitig sogar die Gewinnerliste im TecDAX an. Der TecDAX selbst, wies im Gegensatz zum deutschen Leitindex eine enorme Stabilität auf. Der Technologie-Sektor war auch im US-Markt sehr stabil in der vergangenen Woche. Vor allem Apple setzte sich zwischenzeitig aufgrund des guten Verkaufsstarts des iPhone 7 Modells, an die Spitze.

Die Wirecard Aktie nähert sich daher bald einer kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...