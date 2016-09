Mainz (ots) - Mittwoch, 21. September 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Kai Schumann, Schauspieler



Reicht die Rente? - Besser fürs Alter vorsorgen Backstage bei "Heldt" - Valentina Kurscheid am Set der Serie Mailänder Hackbällchen - Kochen mit Armin Roßmeier Das Upcycling-Experiment - Alte Möbel in neuem Glanz Trends von der Fotomesse "Photokina" - Die Zukunft der Fotografie Übertherapie zum Lebensende - Mediziner Matthias Thöns im Gespräch







Mittwoch, 21. September 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Tafeln versorgen immer mehr Menschen - Zehn Jahre Tafel in Bad Schwalbach Geschlechter-Mythen - Können Frauen besser zuhören? Expedition Deutschland in Peine - Familienbetrieb in alter Mühle







Mittwoch, 21. September 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Security auf dem Oktoberfest - Wer darf rein ins Festzelt?







Mittwoch, 21. September 2016, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Neues von Matthias Reim - Mit dem Sänger am Bodensee Mariele Millowitsch ermittelt - Der 18. Fall für "Marie Brand" Promis am Weltkindertag - Verona Pooth im Spieleland







Mittwoch, 21. September 2016, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Ungarn vor dem Referendum - Hart an der Grenze Aus Nizza in den Dschihad - Terrornachwuchs für Syrien Kolumbien im Zeichen der Versöhnung - Ein Leben zwischen Krieg und Frieden "außendienst": Cannabis in den USA - Amerika gibt den Hanf frei



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121