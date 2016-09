Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Am Tag nach Angela Merkels Fehlereingeständnis in der Flüchtlingspolitik entspannt sich die Lage zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. "Es sollte nun gelingen, die Brücken zu vollenden", sagte die Kanzlerin laut Teilnehmerangaben am Dienstag in der Koalitionssitzung der Union. Sie sehe nun die Möglichkeit für tragfähige Lösungen.

Merkel war am Montag nach der Schlappe bei der Berlin-Wahl von ihrer Linie verbal zurückgerudert und hatte Fehler in der Flüchtlingspolitik eingeräumt. Vergangenes Jahr habe der Staat an den Grenzen ein Stück weit die Kontrolle verloren. Auch von ihrem Mantra "Wir schaffen das" war die CDU-Vorsitzende abgerückt.

Bei der CSU stehen die Zeichen nach monatelangen Attacken ebenfalls auf Entspannung. "Ihre Erklärung war ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal", meinte der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. Der Abgeordnete betonte, dass niemand in der CSU "die Kanzlerin demütigen will". Der Streit zwischen den Schwestern könne nun ausgeräumt werden, so Mayer.

Die Christsozialen beharren zwar weiter auf einer jährlichen Begrenzung der Zuwanderung auf 200.000, sind aber bereit, sich von ihrem Begriff der Obergrenze zu lösen. Stattdessen könnten laut CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in einem diplomatischen Kompromiss die Begriffe Richtwert oder Orientierungsgröße eingeführt werden.

Der Streit im konservativen Lager hatte zuletzt zu deutlichen Zugewinnen der AfD in der Wählergunst geführt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2016 10:59 ET (14:59 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.