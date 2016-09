Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Nach monatelanger Spekulation geben Yas Marina Circuit und FLASH Entertainment heute gemeinsam bekannt, dass der internationale Musikstar Lionel Richie für die Zuschauer am Samstagabend im Rahmen des After-Race-Konzertes während des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2016 im Rahmen seiner ALL THE HITS WORLD TOUR auftreten wird.







Der Weltstar Lionel Richie (LionelRichieAtF1) wird am Samstag, dem 26. November, auf der "du Arena"-Bühne an der Seite eines fantastischen Künstleraufgebots für die achte Ausgabe von Yasalam auftreten. Am Freitag, dem 25. November, startet das Wochenende volle Kraft mit dem legendären Duo The Chemical Brothers (ChemBrosAtF1). Die Party, die über das ganze Wochenende geht, wird von Superstar Rihanna (RihannaAtF1) abgeschlossen, die hier am Sonntag, dem 27. November, ihren einzigen Auftritt im Nahen Osten im Rahmen ihrer "ANTI WORLD TOUR" feiert.



"Die heutige Ankündigung des Künstlers für Samstagabend vervollständigt die erneut beeindruckende Gruppe von Künstlern für den Abu Dhabi Grand Prix. Da für jeden etwas dabei ist, zeigen wir wieder einmal, dass wir uns ständig verbessern und auf den Erfolgen der Vorjahre aufbauen, damit unser Grand Prix einer der besten im F1-Kalender bleibt. Natürlich handelt es sich um ein riesiges Event für unsere Region und wir freuen uns auf ein weiteres ausverkauftes und spektakuläres F1-Wochenende", so Al Tareq Al Ameri, CEO von Yas Marina Circuit.



Da einige sehr gefragten Kategorien bereits ausverkauft sind, raten wir sowohl Einwohnern der VAE als auch internationalen Gästen, ihre Karten für das Rennen baldmöglichst zu kaufen, um das spektakuläre "Abu Dhabi Grand Prix"-Wochenende auf keinen Fall zu verpassen. Auch Karten für die anderen Kategorien sind teils nur noch begrenzt verfügbar.



"Yasalam ist das größte Unterhaltungsfestival in der Region und wirkt sich nachhaltig positiv auf Abu Dhabi und die Gemeinschaft aus. Durch das vielfältige Programm mit Musik, Sport und Gemeinschaftsaktivitäten in der gesamten Hauptstadt ist es sowohl für Anwohner als auch für Besucher interessant", bemerkt John Lickrish, CEO von FLASH Entertainment. "Da Musiklegende Lionel Richie sich der Reihe der erstklassigen Künstler während des dreitägigen Konzertes angeschlossen hat, sind wir uns sicher, dass das Yasalam-Wochenende bei allen auf der Agenda stehen wird, und wir freuen uns schon auf die Ankündigung der 'Beats on the Beach'-Acts."



Karten für den FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2016 sind online auf http://www.yasmarinacircuit.com oder telefonisch über die Kontaktzentrale von Yas Marina Circuit unter +971-(0)-2-659-9800 erhältlich.



