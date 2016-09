Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel sieht in Flüchtlingsstreit tragfähige Brücken zur CSU - Kreise

Am Tag nach Angela Merkels Fehlereingeständnis in der Flüchtlingspolitik entspannt sich die Lage zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. "Es sollte nun gelingen, die Brücken zu vollenden", sagte die Kanzlerin laut Teilnehmerangaben in der Koalitionssitzung der Union. Sie sehe nun die Möglichkeit für tragfähige Lösungen.

Berliner SPD beginnt am Mittwoch Sondierungsgespräche mit CDU

Nach ihrem knappen Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl am vergangenen Sonntag will die Berliner SPD am Mittwoch erste Sondierungsgespräche mit weiteren Parteien über eine mögliche Regierungsbildung führen. Der Regierende Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzende Michael Müller werde am Mittwochvormittag zunächst mit Vertretern des bisherigen Koalitionspartners CDU zusammentreffen, sagte SPD-Sprecherin Marisa Strobel.

Bundesfinanzministerium will Atom-Brennstoffsteuer nicht verlängern

Die vier Atomkonzerne in Deutschland müssen keine Verlängerung der Brennelementesteuer über das laufende Jahr hinaus befürchten. Das Bundesfinanzministerium (BMF) lehnt eine Entfristung der Steuer ab, die am 31. Dezember ausläuft. "Es gibt keine Pläne im BMF, die Kernbrennstoffsteuer zu entfristen. Es bleibt bei der bestehenden Gesetzeslage", erklärte das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf Anfrage.

Maaßen warnt vor mehr Cyberangriffen durch Industrie 4.0

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch Cyberterror auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland gewarnt. Seine Behörde sehe mit Sorge, dass potenzielle Opfer - große Wirtschaftsnationen aber auch kleine Unternehmen - "eine immer größere Angriffsfläche bieten", sagte Maaßen beim "1. Berliner Sicherheitstag", der von der Münchner Sicherheitskonferenz und der Deutschen Telekom veranstaltet wurde. "Mit Industrie 4.0 sehen wir, dass die Angriffsfläche immer größer wird", warnte Maaßen.

Polen setzt nach Kritik aus Brüssel neue Supermarktsteuer aus

Nach einer Aufforderung des EU-Kommission hat die polnische Regierung die umstrittene neue Supermarktsteuer ausgesetzt. Finanzminister Pawel Szalamacha verkündete dies, bezeichnete das Vorgehen der EU-Kommission aber zugleich als "willkürlich und politisch". Die Brüsseler Behörde handele auf Druck großer Konzerne, sagte Szalamacha.

Ungarns Notenbank geht neue Wege in Lockerungspolitik

Die ungarische Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert und dabei einen neuen Weg eingeschlagen. Die Zinsen ließ die Notenbank zwar unverändert auf ihrem Rekordtief, sie führte aber eine Deckelung der Einlagenfazilität ein. Einen solchen Schritt hatte sie bereits im Juli signalisiert. Er soll die Kreditkosten senken und das Wachstum Ungarns ankurbeln, ohne dass dazu die Zinsen gesenkt werden müssen.

US-Baubeginne fallen im August kräftig

Die US-Bauherren haben im August deutlich weniger Neubauten begonnen, weil sie offenbar nur mit einer verhaltenen Nachfrage nach neuen Häusern rechnen. Die Zahl der ersten Spatenstiche in den USA fiel im Vergleich zum Vormonat um 5,8 Prozent auf den Jahreswert von 1,142 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 1,7 Prozent prognostiziert.

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2016 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.