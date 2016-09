EANS-Adhoc: Insiderinformation-Aktualisierung: Antizipiertes Pflichtangebot der Cubic London) Limited für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005): Antrag zur Genehmigung von Transaktion II bei Finanzmarktaufsichtsbehörde zurückgezogen. Keine Einleitung eines Gesellschafterausschlussverfahrens.

Fusion/Übernahme/Beteiligung 20.09.2016

Wien/Frankfurt, 20.09.2016: Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005) teilt mit, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Cubic"), die je zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hatte am 15.01.2016 den aufschiebend bedingten Erwerb von insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautenden Stückaktien der C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, bekannt gegeben und die Stellung eines antizipierten Pflichtangebots gemäß §§ 22 ff ÜbG (das "Übernahmeangebot") angekündigt (Transaktion I). Der Erwerb der Beteiligung und das Übernahmeangebot standen unter der Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Genehmigung wurde im Juni 2016 erteilt.

Am 10.03.2016 hatte Cubic darüber hinaus mit den Kernaktionären der C-QUADRAT Kaufverträge über insgesamt 2.856.344 auf Inhaber lautende Stückaktien von C-QUADRAT (65,46%) abgeschlossen (Transaktion II). Alle Verträge standen unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit Wirksamkeit der Verträge hätte Cubic über 90% an der Zielgesellschaft gehalten und im Anschluss die Einleitung eines dem Übernahmeangebot nachfolgenden Gesellschafterausschlussverfahrens (Squeeze out) beabsichtigt.

Cubic und die Kernaktionäre von C-QUADRAT haben sich entschlossen, Transaktion II nicht durchzuführen. Es wird ausschließlich die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde bereits genehmigte Transaktion I abgeschlossen. Ein daran anschließendes Gesellschafterausschlussverfahren bei C-QUADRAT findet mangels rechtlicher Voraussetzungen bis auf weiteres nicht statt.

Das Übernahmeangebot kann noch bis einschließlich 12.10.2016 angenommen werden. Der Angebotspreis beträgt unverändert EUR 60 je C-QUADRAT Aktie.

Die Angebotsunterlage enthält die genauen Fristen und Modalitäten für die Annahme des Übernahmeangebots und ist auf den Websites der Zielgesellschaft (www.c-quadrat.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar.

Ursprüngliche Mitteilung:

EANS-Adhoc: Ad-hoc-Aktualisierung: Veränderung einer bereits offengelegten Ad-hoc-Mitteilung: C-QUADRAT Investment AG / Antizipiertes Pflichtangebot der Cubic London) Limited für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005): Aufschiebende Bedingung erfüllt

Fusion/Übernahme/Beteiligung 22.06.2016

Cubic (London) Limited ("Cubic" oder "Bieterin"), die je zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hat C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT") heute wie folgt informiert:

Cubic hat am 05.04.2016 ein antizipiertes Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG zum Erwerb der Beteiligungspapiere der C-QUADRAT veröffentlicht (das "Angebot"). Das Angebot stand unter der aufschiebenden Bedingung der aufsichtsrechtlichen Freigabe von Transaktion I (Vollzug des Talanx Aktienkaufvertrags und des Angebots) durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde hat der Bieterin am 22.06.2016 mitgeteilt, dass Transaktion I (Vollzug des Talanx Aktienkaufvertrags und des Angebots) genehmigt wurde. Darüber hinaus haben bis zu diesem Datum auch alle übrigen zuständigen Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung zum Vollzug des Angebots erteilt. Somit ist die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5. der Angebotsunterlage erfüllt. Das Angebot unterliegt damit keiner Bedingung mehr.

Der Angebotspreis von EUR 60,00 je Aktie wird den Aktionären, die ihre Aktien innerhalb der Annahmefrist, somit bis 14.06.2016, zum Verkauf angeboten und damit das Angebot angenommen haben, voraussichtlich am 28.06.2016 durch die UniCredit Bank Austria AG als Annahme- und Zahlstelle Zug-um-Zug gegen Übertragung der Aktien ausgezahlt werden.

Ursprüngliche Mitteilung:

EANS-Adhoc: Veränderung einer bereits offengelegten Ad-hoc-Mitteilung: C-QUADRAT Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt Verbesserung des Angebotspreises im antizipierten Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG und Einleitung eines Gesellschafterausschlussverfahrens an (ISIN: AT0000613005)

Fusion/Übernahme/Beteiligung 11.03.2016

Wien/Frankfurt, 11.03.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005)teilt mit, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Cubic"), die je zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hat am 15.01.2016 den aufschiebend bedingten Erwerb von insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C- QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, bekannt gegeben und die Stellung eines antizipierten Pflichtangebots gemäß §§ 22 ff ÜbG mit einem voraussichtlichen Angebotspreis von EUR 42,86 angekündigt. Der Erwerb der Beteiligung steht unter der Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Am 10.03.2016 hat Cubic mit Laakman Holding Ltd, Hallmann Holding International Investment GmbH, Q-CAP Holdings Ltd sowie San Gabriel Privatstiftung und T.R. Privatstiftung weitere Kaufverträge über insgesamt 2.856.344 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT (65,46%) abgeschlossen. Weiters haben San Gabriel Privatstiftung, T.R. Privatstiftung, Hallmann Holding International Investment GmbH, Q-CAP Holdings Ltd und die wirtschaftlich Berechtigten der Laakman Holding Ltd einen Syndikatsvertrag betreffend Cubic vereinbart. Alle Verträge stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit Wirksamkeit der Verträge wird Cubic zusammen mit den mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger über 90% an der Zielgesellschaft halten.

Wie am 15.01.2016 angekündigt, beabsichtigen Cubic und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger, der Angebotspflicht im Rahmen eines antizipierten Pflichtangebots zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT Aktien, die nicht von Cubic und den gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern gehalten werden, nachzukommen. Dieses antizipierte Pflichtangebot wird sich auf 411.694 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird von EUR 42,86 auf EUR 60,00 erhöht. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden gestellt werden.

Weiters beabsichtigen Cubic und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger die Einleitung eines dem antizipierten Pflichtangebot nachfolgenden Gesellschafterausschlussverfahrens (Squeeze Out).

Eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage ist in Entsprechung der gesetzlichen Vorgaben und nach Freigabe durch die Österreichische Übernahmekommission im April 2016 geplant. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen und Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots enthalten und auch auf den Websites der Zielgesellschaft (www.C-QUADRAT.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot betreffende Bestimmungen werden nach Freigabe der Veröffentlichung durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Investoren und Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das antizipierte Pflichtangebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts, durchgeführt. Das antizipierte Pflichtangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das antizipierte Pflichtangebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht darauf vertrauen durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich geschützt zu werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit österreichischer Marktpraxis erfolgt, können Cubic und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger auch außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können im Einklang mit dem Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht erforderlich ist.

Ursprüngliche Mitteilung:

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt antizipiertes Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005) an

Fusion/Übernahme/Beteiligung 15.01.2016

Wien/Frankfurt, 15.01.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005) verlautbart heute, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Bieterin" oder "Cubic"), die jeweils zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel Privatstiftung, die derzeit mit rund 15,68% an C-QUDRAT Investment AG beteiligt ist, und T.R. Privatstiftung, die derzeit mit rund 19,58% an C-QUADRAT Investment AG beteiligt ist, steht, hat heute einen aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag mit Talanx Asset Management GmbH über insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 42 je Aktie. Der Aktienkaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland, England und Österreich.

Mit Wirksamkeit des Aktienkaufvertrages wird die Bieterin zusammen mit den beiden Privatstiftungen über 50% an der Zielgesellschaft halten und gem § 22 ff ÜbG verpflichtet sein, ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre zu stellen. Cubic beabsichtigt, dieser Pflicht im Rahmen eines antizipierten Pflichtangebots zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT Aktien, die nicht von der Bieterin, gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern, der C-QUADRAT oder Aktionären, mit denen die Bieterin Nichteinlieferungsvereinbarungen abgeschlossen hat, gehalten werden, nachzukommen. Dieses antizipierte Pflichtangebot wird sich daher auf rund 411.000 Stück C-Quadrat Aktien, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird sich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und voraussichtlich EUR 42,86 je C-QUADRAT Aktie betragen. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland, England und Österreich gestellt werden.

Die Bieterin plant eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage in Entsprechung der gesetzlichen Vorgaben, beabsichtigt jedoch auf Grund der Komplexität aufsichtsrechtlicher Freigabeverfahren in mehreren Ländern, einen Antrag zur Fristerstreckung der Anzeige der Angebotsunterlage bei der Österreichischen Übernahmekommission zu stellen. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen und Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots enthalten auch auf den Websites der Zielgesellschaft (www.c-quadrat.com) und der Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Bekanntmachung ausschließlich Informationszwecken dient und sie weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT darstellt. Die endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot betreffende Bestimmungen werden nach Freigabe der Veröffentlichung durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Investoren und Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass das antizipierte Pflichtangebot ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts, durchgeführt wird. Das antizipierte Pflichtangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das antizipierte Pflichtangebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht darauf vertrauen durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich geschützt zu werden.

Schließlich weist die Bieterin ausdrücklich darauf hin, dass soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit österreichischer Marktpraxis erfolgt, die Bieterin auch außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen kann. Diese Erwerbe können im Einklang mit dem Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht erforderlich ist.

Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer Vorstand C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com

Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com

Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com

Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com

