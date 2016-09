NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag leicht zugelegt. Unerwartet schwache Zahlen vom Bausektor ließen die Anleger verstärkt zu sicher geltenden Staatspapieren greifen. Die Zahl der Baustarts war laut US-Handelsministerium zum Vormonat überraschend kräftig gesunken. Zudem waren die Baugenehmigungen, die den Baubeginnen zeitlich vorauslaufen, im August überraschend zurückgegangen.

Am Rentenmarkt richten sich die Blicke nun aber auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. An den Märkten wird mehrheitlich nicht mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet.

Zweijährige Anleihen standen unverändert bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,77 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,20 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rückten um 7/32 Punkte auf 98 10/32 Punkte vor und rentierten mit 1,69 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 19/32 Punkte auf 96 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent./ajx/jha/

