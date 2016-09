Memphis, Tennessee (ots/PRNewswire) - CTSI-Global (http://www.ctsi -global.com/en-US/strategic-data.aspx?pid=1&spid=3&sspid=162), ein führender Anbieter von globalen Diensten zur Frachtüberwachung und -bezahlung sowie eines Transport-Management-Systems (TMS), führt mit Strategic Data sein Business-Intelligence-System der nächsten Generation ein. Strategic Data ist ein intuitives, stabiles und dynamisches System, das Spediteure und Drittanbieter von Logistikdienstleistungen in die Lage versetzt, ihre Daten in betrieblich nutzbare Informationen zu verwandeln.



Video - http://www.youtube.com/watch?v=pi3bEmD1uTU



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160916/408966LOGO



Spediteure und Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PLs) können einfach Funktionen hinzufügen, um Daten auszuwerten und wichtige Leistungsindikatoren mithilfe von Dashboards zu verwalten. Diese Anwender können KPIs grafisch darstellen und so ihre kritischen Datenelemente komplett im Blick behalten.



"Für Unternehmen, die sich auf dem globalen Markt bewegen, werden unsere Analysewerkzeuge dabei helfen, die Logistikausgaben zu verwalten und für die Zukunft zu planen", sagte J. Kenneth Hazen, Präsident und CEO von CTSI-Global.



Die traditionellen Business-Intelligence-Instrumente für Lieferketten beschränken sich darauf, bearbeitete Frachtrechnungen anzuzeigen. Strategic Data sticht dagegen mit der Fähigkeit heraus, dass seine Funktionen auf sämtliche Datensätze anwendbar sind, wozu etwa Frachtrechnungen in Bearbeitung, Daten aus dem ERP-System des Kunden und weitere gehören. Die Kunden von CTSI-Global können bis zu den Nebeninformationen vorstoßen oder, um tiefere Einblicke zu erhalten, sich langfristige Trends ansehen. Die jeweiligen Datenfelder können automatisch gekennzeichnet werden oder ein Nutzer kann die Datenvisualisierung an seine Bedürfnisse anpassen.



CTSI-Global wird am 28. September um 13.00 Uhr CT eine Webinar-Vorführung anbieten. Sie können sich für Strategic Data: How to Effectively Manage Your KPIs (Strategic Data: Wie Sie Ihre KPIs effizient verwalten können) jetzt anmelden (https://attendee.gotowebinar.com/register/2570538716335866627).



Über CTSI-Global: Seit 1957 stellt CTSI-Global eine größere Kontrolle über globale Lieferketten für eine bessere Effizienz und ein größeres Einsparpotenzial für Kunden aus sämtlichen Branchen zur Verfügung. Spediteure und 3PLs werden gleichermaßen mit der Möglichkeit ausgestattet, sämtliche Aspekte ihrer Lieferketten mit einer einzigen globalen Datenbank zu verwalten, und zwar dank unserer Business Intelligence, dem TMS, den Dienstleistungen zu Frachtüberwachung und -bezahlung sowie unserer Beratungsangebote. Durch die Zusammenarbeit mit einem einzigen Spezialanbieter für alles, was Sie für Ihre Logistik benötigen, wird eine nahtlose Integration sichergestellt, damit es keine unnötigen Abläufe und Kosten mehr gibt und damit Sie die Übersicht erhalten, die Sie brauchen. CTSI-Global befindet sich auf der Liste der "Top 100 Logistics I.T. Provider" des Inbound Logistics und gehört zu den "Top 20 Most Promising Supply Chain Solutions Provider" des CIO Review. Weitere Informationen zu den Lösungen und Dienstleistungen von CTSI-Global erhalten Sie unter http://www.ctsi-global.com



OTS: CTSI-Global newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101108.rss2



Pressekontakt: Elizabeth Nolan / +1-888-836-5135 Durchw. 7532 / solutions@ctsi-global.com