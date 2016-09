Vollzug der Übernahme der Valartis Bank (Liechtenstein) AG durch die Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. - letzte Vorbedingung für erfolgreiche Umsetzung der Sanierungspläne erfüllt

Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. aus Hongkong hat heute 83.22 Prozent des Kapitals der Valartis Bank (Liechtenstein) AG von der Valartis Finance Holding AG und von MinderheitsÂbeteiligten übernommen zu einem Preis von rund CHF 93'545'470 (rund HK$ 757'718'300). Die Valartis Finance Holding AG ist die liechtensteinische FinanzÂholding der Valartis Group AG, Baar. Mit dem Vollzug dieser Transaktion (Closing) ist die letzte Vorbedingung für die erfolgÂreiche Umsetzung der Sanierungspläne der Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein und der Valartis Group AG in der Schweiz erfüllt. Die abschliessende UmÂsetzung der SanierungsÂpläne wird für das vierte Quartal 2016 erwartet.

Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. wird mit dem bestehenden Management und allen MitÂarbeitenden die liechtensteinische Bankengruppe weiterführen und professionelle FinanzÂdienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Fund Management anbieten.

Hon Kwok Lung, Präsident des Verwaltungsrates der Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.: «Unter Berücksichtigung der einzigartigen Positionierung Hongkongs als internationaler Finanzplatz, insbesondere nach der Einführung der «One Belt, One Road Strategy» der chineÂsiÂschen Regierung strebt die Gruppe eine Ausweitung ihrer Geschäftsfelder auf Securities & Banking an. Wir sind überzeugt, dass uns diese Akquisition angesichts der zuverÂsichtlich stimÂmenden Zukunftsperspektiven der Finanzindustrie die Möglichkeit eröffnet, unsere UmÂsatz- und Ertragszuflüsse dank Diversifikation zu erhöhen.»

Gustav Stenbolt, Präsident des Verwaltungsrates der Valartis Group AG: «Der Verwaltungsrat und die Gruppenleitung der Valartis Group freuen sich, mit Citychamp Watch & Jewellery Group eine solide und langfristig attraktive Muttergesellschaft für die liechtensteinische Bank gefunden zu haben. Citychamp Watch & Jewellery Group verfügt über die idealen VorÂausÂsetzungen, der Bank und den Mitarbeitenden ein nachhaltiges Entwicklungspotential zu bieten.»

Erfolgreiche Umsetzung der Sanierungspläne 2016 der Valartis Gruppe für viertes Quartal erwartet

Der vereinbarte Verkaufspreis der rund 70 Prozent des Kapitals an der Valartis Bank (LiechtenÂstein) AG liegt bei CHF 77.4 Mio. zuzüglich des anteiligen Bankerfolgs der laufenden Periode bis zum Vollzug der Transaktion. Damit führt die Valartis Finance Holding AG u.a. die ausÂstehende Kreditverbindlichkeit von CHF 43.2 Mio. gegenüber der Valartis Bank (Liechtenstein) AG zurück. Ein weiterer Teil des Verkaufspreises wird für die teilweise Rückführung der ausstehenden Kreditverbindlichkeit der Valartis Finance Holding AG von rund EUR 68.4 Mio. gegenüber der Valartis Bank (Austria) AG verwendet. Nach Vollzug des Verkaufs des GeÂschäfts der Valartis Bank (Austria) AG am 1. April 2016([1]: #_ftn1) verbleiben der österreichischen Gruppe EUR 11.0 Mio. (netto) sowie Eigenmittel von EUR 61.8 Mio. (31. Dezember 2015). Auf dieser Basis wird nach der bereits erfolgten Rückgabe der Banklizenz in Österreich die KreditverbindlichÂkeit gegenüber der Valartis Bank (Austria) AG vollständig zurückgeführt. Mit dem restlichen Verkaufserlös aus der Transaktion in Liechtenstein werden weitere ausstehende VerbindlichÂkeiten der Valartis Finance Holding AG bedient und der Liquiditätsbedarf der Gruppe gedeckt.

Mit dem erfolgten Vollzug der Verkaufstransaktionen in Österreich und Liechtenstein sind die für die Sanierung der Valartis Group AG und der liechtensteinischen Valartis Finance Holding AG erforderlichen Verkäufe abgeschlossen([2]: #_ftn2). Auf der Basis dieser Verkäufe und der damit ausÂgelösten Mittelzuflüsse und der zwischenzeitlich getroffenen Kreditorenvereinbarungen können der Verwaltungsrat der Valartis Group AG und der Valartis Finance Holding AG nun die finalen Sanierungsmassnahmen umsetzen mit dem Ziel, die erfolgreiche Aufhebung des Konkursaufschubes in Liechtenstein und der Nachlassstundung in der Schweiz im Verlauf des 4. Quartals 2016 zu erreichen und am Ende des Prozesses vollständig saniert zu sein([3]: #_ftn3).

Geringerer Konzernverlust für 2016 erwartet

Nach dem erfolgreichen Vollzug der Transaktion in Liechtenstein wird aus heutiger Sicht für 2016 ein gegenüber dem Vorjahr geringerer Konzernverlust erwartet (2015: Konzernverlust für weitergeführte und nicht weitergeführte Geschäftsbereiche von CHF 58.4 Mio.).

Mit der Veräusserung der Banken in Liechtenstein und Österreich entfällt das Segment Private Clients vollumfänglich. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016 wird die Valartis Gruppe somit ihre Berichtsstruktur für die Geschäftssegmentberichterstattung ändern, um der Struktur der neuen, verkleinerten Valartis Gruppe besser gerecht zu werden. Folgende Veränderung wird vorgenommen: Die Führung über mehrere Geschäftssegmente wird aufÂgegeben, und die weitergeführten Einheiten werden dem Group CEO direkt unterstellt.

Valartis Group - eine Holdinggesellschaft

Mit dem Entscheid des Verkaufes der grössten Private-Banking-Beteiligungen der Gruppe beschloss der Verwaltungsrat der Valartis Group 2015 auch eine strategische Fokussierung auf das Management der Investitionen der Gruppe in den Bereichen FinanzdienstleistunÂgen, Immobilienprojekte und Private Equity. Somit bleibt die Valartis Group AG eine HolÂdinggesellschaft mit drei operativen Stossrichtungen. Diese bestehen aus dem aktiven Management eigener Beteiligungen, dem Management von Aktiven Dritter und der WahrÂnehmung neuer Opportunitäten.

