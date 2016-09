Eine konfliktfreie Kommunikation mit dem Auditor ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Zertifizierung. "In unserem Seminar ‚Kommunikation und Umgang mit Auditoren" am 6. Oktober 2016 in Bonn wollen wir praxisrelevante Tipps für das Audit geben", so Susanne König, zuständige Referentin für das FrischeSeminar beim DFHV. "Ziel ist der...

Den vollständigen Artikel lesen ...