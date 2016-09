Lieber Leser,

die Barrick Gold Aktie tendiert nun seit geraumer Zeit wieder abwärts. Die Markttechnik deutet eine größere SKS-Formation an, die am besten nicht bestätigt werden sollte. Eine SKS-Formation stellt in vielen Fällen eine potentielle Umkehrformation dar. Für die Bestätigung der Umkehrformation, ist in der Regel ein Durchbruch unter die Nackenlinie erforderlich. Der Kurs der Barrick Gold Aktie notiert aktuell sehr nahe der Nackenlinie. Sie umfasst die Preisspanne zwischen 16,00-17,00 ...

