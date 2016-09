Hitachi ID Systems meldet mit Stolz den Marktauftritt von Hitachi ID Express IdentityTM einer innovativen Lösung, die eine facettenreiche Automatisierung von Identitäts- und Zugangsmanagement (IAM) ermöglicht. Express Identity beschleunigt die Implementierung bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und Implementierungsrisiken.

In der Vergangenheit erforderte die Implementierung von Identitäts- und Zugangsmanagement-Lösungen die Inanspruchnahme ausgedehnter Beratungsdienste hinsichtlich Verfahrenstechnik, Integrationen und kundenspezifischer Workflow-Entwicklungen. Diese Komplexität war mit hohen Kosten, Risiken und Verzögerungen verbunden, die in vielen Fällen in mehrjährigen und Millionenbeträge verschlingenden Projekten resultierten.

"Die Automatisierung der Nutzerlebenszyklen ist bei einigen IAM-Produkten mittlerweile so kompliziert und kostspielig geworden, dass Analystenfirmen ihren Kunden routinemäßig anraten, zunächst mit Analysen und kritischen Begutachtungen der Berechtigungen zu beginnen, anstatt Identitäten und Berechtigungen aktiv zu verwalten", erklärte Idan Shoham, CTO. "Mit Hitachi ID Express Identity wird dieses Problem beseitigt -- die Kunden können die IAM-Prozesse nun innerhalb von Wochen statt Jahren automatisieren."

Die Umsetzung von Hitachi ID Express Identity beginnt mit einem reichhaltigen Satz von Geschäftsverfahren und Richtlinien. Express-Identity-Lösungen beinhalten die besten Methoden für Einführungs-, Übertragungs- und Beendigungsprozesse, einschließlich Automatisierung, Zugangsanfragen, Genehmigungen und Neuzertifizierung. Damit werden die überkommenen Verfahren komplett ersetzt, anstatt sie nur neu zu implementieren.

Die Corporate Edition von Express Identity automatisiert den Lebenszyklus von Mitarbeitern und Vertragsnehmern, während die Partner-Portal-Edition das Zugangsmanagement von Nutzern automatisiert, die mit Geschäftspartnern verbunden sind.

Für weiterführende Informationen über dieses neue IAM-Angebot können Sie unsere Whitepaper-Unterlagen hier herunterladen

Melden Sie sich zu einem kostenlosen Webinar an und erfahren Sie, wie Hitachi ID Express Identity die IAM-Implementierung bei Ihnen beschleunigen kann. Hier anmelden

Über Hitachi ID Systems

Hitachi ID Systems bietet Lösungen für Zugangsregelung und Identitätsverwaltung in Unternehmen der ganzen Welt. Die Lösungen von Hitachi ID werden von Fortune-500-Unternehmen eingesetzt, um den Zugang zu Systemen im Unternehmen und in der Cloud zu sichern.

Weitere Informationen über Hitachi ID Systems erhalten Sie unter http://Hitachi-ID.com/, per E-Mail an info@Hitachi-ID.com, telefonisch unter der Rufnummer 1.403.233.0740 oder folgen Sie @Hitachi_ID auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160920007012/de/

Contacts:

Hitachi ID Systems

Dawn Mallyon, 403-233-0740, App. 324

VP, Marketing

dawnm@hitachi-id.com