DEUTSCHE BÖRSE/LSE - Der Vorstandsvorsitzende der europäischen Mehrländerbörse Euronext, Stéphane Boujnah, hat den Fusionsplan zwischen Deutscher Börse (DB) und der London Stock Exchange (LSE) heftig kritisiert. Der Zusammenschluss schade Europa, dem Wettbewerb und damit auch den börsennotierten Unternehmen und den Börsenkandidaten, sagte Boujnah. Die Fusion, die derzeit von der Europäischen Kommission geprüft wird, würde einen Börsenriesen im Wert von mehr als 26 Milliarden Euro schaffen. "Euronext wäre auf dem zweiten Rang zehnmal kleiner. Diese Art von Dominanz kann zu Machtmissbrauch führen", warnt der Franzose. (FAZ S. 27)

BÖRSENFUSION - Bei der Börse Düsseldorf steht offenbar ein Eigentümerwechsel bevor. Nach Informationen der Rheinischen Post soll die Börse Hamburg den Handelsplatz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt übernehmen. Die Zeitung beruft sich auf Aussagen aus dem Umfeld der Börse. Weder deren Chef Dirk Elberskirch noch die größten Eigentümer der Trägergesellschaft in Düsseldorf wollten sich auf Anfrage zu dem Thema äußern. (Rheinische Post)

BAHN - Der geplante Börsengang der Bahn-Töchter Arriva und Schenker droht zu scheitern. Konzernchef Rüdiger Grube wollte 4 Milliarden Euro einnehmen, indem er rund 40 Prozent der britischen Verkehrstochter und des Logistikers an die Börse bringt. Doch der staatliche Bahn-Eigentümer hat die Notbremse gezogen. "Die Börsengänge sind vom Tisch", hieß es in Unternehmerkreisen. Auch in der Regierungskoalition heißt es: "Wir rechnen damit, dass der Vorstand Abstand nimmt von der Teilprivatisierung." Die SPD war von Beginn an gegen die Pläne, inzwischen sprechen sich auch Teile der CDU dagegen aus, "Tafelsilber zu verscherbeln". (Handelsblatt S. 4 und 5)

DAIMLER - Der Daimler-Konzern will bei der Einführung von Lastwagen mit Elektroantrieb nicht nach staatlicher Unterstützung rufen. "Es muss auch so gehen", sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Bernhard, zuständig für Nutzfahrzeuge. "Am Ende ist die Anschaffung bei einem Nutzfahrzeug für den Kunden nur tragfähig, wenn sie wirtschaftlich ist." Den gegenwärtig noch höheren Kaufpreis für einen Elektrolaster will Daimler soweit drücken, dass Kunden - vor allem Spediteure - über die geringeren Betriebskosten schnell die Gewinnschwelle erreichen. (Stuttgarter Zeitung)

TENGELMANN - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel begrüßt den für Donnerstag geplanten Handelsgipfel, der die Zerschlagung der Mülheimer Supermarktkette Kaiser's Tengelmann in letzter Minute verhindern soll. "Das Spitzengespräch aller Beteiligten ist notwendig und war überfällig", sagte der SPD-Vorsitzende. Vorrang müssten Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte der 16.000 Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann haben. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

MARINEAUFTRAG - Beim größten Auftrag in der Geschichte der Bundesmarine könnte es zu Verzögerungen kommen. "Eine Unterschrift unter einen Vertrag halte ich bis September 2017 für unrealistisch", sagte Susanne Wiegand, Chefin der Werftengruppe German-Naval-Yards-Kiel (GNYK). Ursprünglich sollte der Riesenauftrag über die MKS 180 vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 unterschrieben und vergeben sein. Es geht dabei zunächst um vier völlig neuartige Mehrzweckkampfschiffe für mehr als 3 Milliarden Euro. (Welt S. 12)

AMAZON - Angesichts der enormen Marktmacht von Online-Händlern wie Amazon fordern Europaparlamentarier die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zum Einschreiten auf. "Die EU-Wettbewerbskommissarin sollte sich den Online-Handel genau anschauen, im Interesse des Verbraucherschutzes und eines fairen, kundenorientierten Wettbewerbs", sagte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Monopolstellungen schwächten die Möglichkeiten der Käufer. (Welt S. 9)

WHATSAPP - Angesichts zunehmender kryptierter Kommunikation von Terrorverdächtigen will das BKA eine gesetzliche Kooperationspflicht für Whatsapp und andere Provider. "Whatsapp zu nutzen ist einfach, Whatsapp zu überwachen; ist für uns eine besondere Herausforderung" sagte BKA-Chef Holger Münch. "Es würde uns im nationalen Recht schon helfen, wenn die Anbieter von Telemediendiensten genauso wie in der klassischen Telekommunikation verpflichtet wären, Bestandsdaten vorzuhalten und auskunftspflichtig zu sein", unterstrich Münch. (Rheinische Post)

