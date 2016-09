Guten Morgen!

Der DAX konnte den Widerstand um 10.450 Punkte am Vortag nicht mehr nachhaltig übertreffen. Per Handelsschluss sackte der Index wieder bis auf 10.393 Punkte ab. Wie bereits gesagt, neue Dynamik dürfte sich erst nach dem US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend (20:00 Uhr) entwickeln.

Die Signalmarken lauten auf 10.200 Punkte nach unten und 10.530/10.550 Punkte nach oben. Der DAX befindet sich trotz ausgedehnter Korrektur nach wie vor in einem Aufwärtstrend.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.390 Punkten, nachbörslich bei 10.395 Punkten.

Solange 10.200 Punkte halten, erneuter Hochlauf erwartet. Aufwärtsdynamik entwickelt sich über 10.550 Punkten.

US-Leitzinsentscheid am heutigen Mittwochabend (20:00 Uhr) im Fokus.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht in den fallenden Kanal im Monatschart zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet auf wieder steigende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. September 2016): Bei 45 (Vortag 44) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. September 2016): 0,85 Vortag 0,92

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. September 2016): 0,36, Vortag ...

