TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins unverändert bei minus 0,10 Prozent gelassen, aber überraschend einen neuen geldpolitischen Handlungsrahmen angekündigt. Wie sie am Mittwochmorgen mitteilte, gehört dazu ein Zielwert für den Zehnjahreszins von rund 0 Prozent. Die BoJ sagte zu, ihre Wertpapierkäufe so lange fortzusetzen, bis die jährliche Inflationsrate 2 Prozent überschreitet. Damit formulierte sie ihr Inflationsziel noch aggressiver als bisher.

Zugleich bestätigte sie ihr Vorhaben, jährlich japanische Staatsanleihen für 80 Billionen Yen zu kaufen, ETF für 6 Billionen Yen und Immobilienpapiere (J-REITs) für 90 Milliarden Yen. Die BoJ teilte ferner mit, dass sie ihre Geldpolitik weiter lockern könnte, indem sie die monetäre Basis stärker ausweitet. Die BoJ hatte bei ihrer vorigen Sitzung eine Prüfung ihrer geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten angekündigt.

September 21, 2016 00:53 ET (04:53 GMT)

